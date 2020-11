Ron Klain et Joe Biden, en 2014.

(Washington) Joe Biden a choisi mercredi Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche, a dit le président élu américain dans un communiqué annonçant sa toute première nomination.

Agence France-Presse

« Ron a été d’une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble », a déclaré M. Biden à propos de cet homme de 59 ans qui était son chef de cabinet lorsqu’il était vice-président. « L’expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j’ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison-Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays », a ajouté le président élu.