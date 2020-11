« Trump plus dangereux que jamais »

L’incapacité de Donald Trump et de ses partisans à accepter la défaite est dangereuse, tant pour les États-Unis que pour le reste du monde, croit la Dre Bandy X. Lee, psychiatre légiste à l’Université Yale et auteure du best-seller The Dangerous Case of Donald Trump et du nouveau livre Profile of a Nation : Trump’s Mind, America’s Soul, publié le mois dernier. La Presse lui a parlé.