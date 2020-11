La Presse à Washington

Trump loin d’être prêt à concéder la victoire

(Washington) Le président Donald Trump envoie le signal qu’il fera tout pour s’accrocher au pouvoir, même si son rival Joe Biden semble de plus en plus près d’y accéder. Il l’a signifié jeudi dans un discours truffé d’allégations sans fondement — une allocution que certains réseaux télévisés américains ont cessé de diffuser après quelques minutes, et qui a été descendue en flammes par des ténors du Parti républicain.