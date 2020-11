PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, est passé vendredi en tête devant Donald Trump dans le décompte des bulletins de vote dans l’État-clé de la Géorgie, où le dépouillement se poursuit, selon plusieurs médias américains.

Agence France-Presse

L’ancien vice-président, qui a rattrapé son retard initial, devance désormais son adversaire républicain de 917 voix, ont annoncé CNN et Fox News.

Au vu des résultats ultraserrés, aucun grand média américain n’a toutefois pour l’instant attribué définitivement la victoire à un des deux candidats dans cet État qui vaut 16 grands électeurs.

Les compteurs pour arriver au nombre magique de 270 grands électeurs – la majorité du collège électoral – ouvrant les portes de la Maison-Blanche restaient donc bloqués : 253 ou 264 voix pour Joe Biden, selon que les médias lui aient ou non attribué l’Arizona, et 214 pour Donald Trump.

Les États-Unis, qui attendaient de connaître le nom de celui qui prêtera serment le 20 janvier, avaient donc aussi les yeux rivés sur la Pennsylvanie, qui pourrait mettre fin au suspense avec ses 20 grands électeurs.

Si l’ancien vice-président de Barack Obama remporte cet État industriel, il deviendra le 46e président américain.

L’avance initiale de Donald Trump au soir de l’élection dans cet État industriel du nord-est du pays qu’il avait remporté il y a quatre ans continuait de fondre au fur et à mesure que les bulletins envoyés par courrier – souvent à 80 % en faveur de Joe Biden – étaient comptés.

Vendredi peu après 5 h, le milliardaire républicain ne menait plus que de 18 229 voix d’avance en Pennsylvanie.

À l’inverse de la Pennsylvanie et de la Géorgie, Donald Trump bénéficie directement, en Arizona, de la prolongation du dépouillement.

Il était en train de rattraper Joe Biden, risquant de faire perdre au démocrate les 11 grands électeurs que l’agence Associated Press et Fox News lui avaient attribués dès la nuit électorale de mardi, sur la base de résultats partiels et de modèles statistiques, une méthode habituellement très sûre.