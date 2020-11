Joe Biden mène maintenant par près de 9000 voix en Pennsylvanie. Quelque 96 % des voix seraient dépouillées dans cet État d’une importance majeure qui lui donnerait 20 grands électeurs et donc, la présidence américaine.

Louise Leduc

La Presse

JÉRÔME CARTILLIER, ELODIE CUZIN ET FRANCESCO FONTEMAGGI

Agence France-Presse

Le clan de Joe Biden vient d'annoncer qu'il fera un discours vendredi, en soirée.

Ce sont les grandes villes de Pittsburgh et de Philadelphie, où les démocrates ont largement voté pour lui et par la poste, qui ont permis au candidat démocrate de combler l’écart qui le séparait de Donald Trump et de prendre la tête vers 9 h vendredi matin. En Géorgie, c'est aussi la grande ville, Atlanta, qui a donné des ailes au candidat démocrate.

Biden mène maintenant en Géorgie par 1586 voix, en Pennsylvanie par 8867 voix, au Nevada par 22 076 voix et en Arizona par 43 779 voix.

Dans ces quatre états, plus de 90 % des votes sont dépouillés. La fin du décompte est particulièrement proche en Géorgie où 99 % des votes ont été dépouillés. Fait à noter, le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger, a annoncé qu'il y aura un recomptage étant donné que l'écart entre les deux candidats présidentiels est de moins de 0,5 %.

Seize grands électeurs sont en jeu en Géorgie, 20 en Pennsylvanie, 6 au Nevada et 11 en Arizona.

Après avoir été devancé en Géorgie, Donald Trump y est allé d'un nouveau message sur Twitter vendredi, mettant de nouveau en doute l'intégrité du processus électoral.

Si tous les yeux sont rivés sur la présidence en ce dernier grand droit, une bonne nouvelle est aussi tombée pour les démocrates au Sénat. L'ex-astronaute Mark Kelly a remporté sa course contre Martha McSally, ce qui fait de lui le 48e démocrate contre 47 sénateurs républicains pour l'instant. Mark Kelly est l'époux de la républicaine Gabby Giffords, qui milite en faveur du contrôle des armes depuis qu'elle a été atteinte à la tête en 2011.

Avance pour Biden en Géorgie

Le dépouillement en Géorgie, qu’aucun démocrate n’a remportée depuis 1992, a basculé en faveur de Joe Biden tôt vendredi matin.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le compteur pour arriver au nombre magique de 270 grands électeurs – la majorité du collège électoral – ouvrant les portes de la Maison-Blanche restait encore bloqué : 253 ou 264 voix pour Joe Biden, selon que les médias lui aient ou non attribué l’Arizona, et 214 pour Donald Trump.

Les États-Unis attendent donc toujours avec certitude, depuis mardi soir, de connaître le nom de celui qui prêtera serment le 20 janvier.

À l’inverse de la Pennsylvanie et de la Géorgie, Donald Trump bénéficie directement, en Arizona, de la prolongation du dépouillement.

Il était en train de rattraper Joe Biden, risquant de faire perdre au démocrate les 11 grands électeurs que l’agence Associated Press et Fox News lui avaient attribués dès la nuit électorale, sur la base de résultats partiels et de modèles statistiques, une méthode habituellement sûre.

Signe que le démocrate semble de plus en plus proche de la victoire à la présidentielle, les services secrets, chargés de la protection des hautes personnalités, va renforcer dès vendredi ses effectifs d’agents autour de Joe Biden dans son fief du Delaware, a rapporté le Washington Post.

Face aux résultats égrenés globalement plus favorables à son rival, Donald Trump a lui crié jeudi une nouvelle fois à la fraude, sans apporter de nouveaux éléments.

« Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection », a-t-il lancé depuis la Maison-Blanche, dans une tirade truffée d’approximations et de contre-vérités sur le décompte en cours.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Trump plus isolé

Le 45e président des États-Unis apparaît isolé au sein de son propre parti dans sa croisade contre un « vol » du scrutin dont il serait la victime. « Nous n’avons entendu parler d’aucune preuve », a réagi sur ABC Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey et allié du président, mettant en garde contre le risque d’attiser les tensions sans éléments tangibles.

Il a en revanche reçu le soutien de deux sénateurs républicains, Lindsey Graham et Ted Cruz. « Je peux vous dire que le président est en colère et je suis en colère, et les électeurs devraient être en colère », a déclaré ce dernier sur Fox News.

Les lieutenants et la famille du président ont eux lancé une campagne de désinformation pour persuader leurs troupes que des tricheries massives étaient en cours.

Peu après l’allocution de Donald Trump, Joe Biden a une nouvelle fois appelé au calme et à la patience. « Personne ne nous prendra notre démocratie. Ni aujourd’hui, ni jamais », a-t-il tweeté.

Quelques heures plus tôt, le candidat démocrate s’était dit certain, dans une intervention à la tonalité présidentielle, de sa victoire imminente.