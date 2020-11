Présidentielle américaine

Les cinq États où se joue l'élection

(Washington) Joe Biden était vendredi sur le point de remporter la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump, mais son sort était encore suspendu à quelques États-clés où le dépouillement n’est pas achevé, et la course très serrée. Le point sur la situation dans chacun d’eux.