Jeudi en début d’après-midi, les résultats restaient trop serrés dans quatre États pivots pour que la plupart des médias se risquent à projeter une victoire de l’un ou l’autre des candidats de l’élection présidentielle américaine. Les contestations judiciaires s’accumulaient, mais des juges de la Géorgie et du Michigan ont rejeté jeudi des poursuites du clan Trump.

Janie Gosselin

La Presse

La campagne Trump s’est engagée dans une vague de procédures judiciaires pour essayer d’améliorer les chances du président républicain et jeter le doute sur les résultats des élections, demandant un recomptage au Wisconsin et intentant des poursuites au Nevada, en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie.

Michigan

Joe Biden a été donné vainqueur au Michigan, avec 50,59 % des voix contre 47,88 % pour Donald Trump. Celui-ci a déposé une poursuite concernant le traitement des votes par correspondance. La juge Cynthia Stephens l’a rejeté jeudi, en notant, entre autres, que la poursuite visait la secrétaire d’État, qui n’est pas responsable de cette logistique pour le dépouillement.

Géorgie

En Géorgie, une poursuite judiciaire visait des bulletins qui seraient arrivés après la fermeture des bureaux de vote. La Cour a rejeté le recours du clan républicain après que deux témoins aient admis ne pas savoir si les bulletins en litige avaient été reçus à temps. Donald Trump a affirmé avoir remporté la Géorgie, mais il est toujours trop tôt pour déterminer un vainqueur. Il reste notamment des bulletins de vote de la région densément peuplée d’Atlanta, où l’on prévoit un pourcentage élevé de voix en faveur des démocrates qui ont été plus nombreux à voter par la poste. Jeudi matin, Donald Trump menait dans cet État par un écart de 18 098 voix et un peu de 60 000 votes restent à être comptés. En pourcentage, un peu avant 11 h, Donald Trump a 49,6 % des voix et Joe Biden en a 49,2 %. La question dans cet État est donc de voir si Biden saura rattraper avec les 60 000 votes restants son retard de quelque 18 000 voix. En Géorgie, l’enjeu est de 16 grands électeurs.

Nevada

Pour l’instant, le candidat démocrate Joe Biden mène au Nevada, un État remporté par Hillary Clinton en 2016. Selon le New York Times, Joe Biden continuait de creuser l’écart, même si la marge restait mince : en début d’après-midi jeudi, avec 88 % des votes dépouillés, il obtenait 49,4 %, contre 45,5 % pour Donald Trump. Dans cet État, les bulletins de vote peuvent être acceptés après la date du scrutin s’ils ont été envoyés la date de l’élection ou avant, avec un cachet de la poste qui le prouve, jusqu’au 12 novembre. Cet État compte six grands électeurs. L’officier responsable du vote pour le comté de Clark, dans lequel se trouve Las Vegas, a donné une conférence de presse à 10 h, heure locale (13 h heure de Montréal), en disant que le but n’était pas de compter les votes au plus vite, mais de le faire correctement ; il estime que le comté pourrait avoir terminé le dépouillement seulement samedi ou dimanche. Questionné sur la sécurité, il s’est dit « préoccupé » pour son personnel. Mercredi, lui-même a été pris à partie par un homme qui a crié au vol de l’élection.

Caroline du Nord

Donald Trump a aussi annoncé sa victoire dans cet État, mercredi matin, mais la marge reste plus petite que le nombre de votes restant à compter. Jeudi matin, il menait par 77 000 voix, alors que 116 000 bulletins devaient encore être dépouillés. En Caroline du Nord, les responsables électoraux ont jusqu’au 12 novembre pour les compter. Comme il s’agit de votes par correspondance, souvent en faveur des démocrates, le vent pourrait tourner dans cet État de 15 grands électeurs.

Pennsylvanie

Il restait encore, jeudi en début d’après-midi, 12 % des votes à dépouiller. Cet État pivot est passé du bleu au rouge en 2016. Donald Trump a déclaré sa victoire dans cet État mercredi, mais jeudi après-midi, seulement 115 100 voix séparent les deux candidats ; l’écart s’est rétréci dans les dernières 24 heures. Il est encore trop tôt pour déterminer le gagnant de cet État de 20 grands électeurs. Une des raisons de ces résultats tardifs ? La loi de cet État ne permet pas de traiter les bulletins de vote par correspondance avant la journée de l’élection. Les résultats finaux pourraient se faire attendre encore.

Pourquoi l’annonce d’un vainqueur en Arizona ?

Différents médias ont annoncé mercredi la victoire de Joe Biden en Arizona, même s’il restait environ 20 % des voix à dépouiller dans cet État qui a voté pour Donald Trump en 2016. Pourquoi ? Parce que l’écart entre les deux candidats ne peut pas être rattrapé, selon l’Associated Press, d’où La Presse tire ses résultats. Lorsque l’agence a déclaré Joe Biden vainqueur, à 14 h 50 mercredi, quelque 80 % des voix avaient été comptabilisées. Joe Biden menait par 5 points de pourcentage et les bulletins restant à dépouiller se trouvent dans un comté où on s’attend à un nombre élevé de votes en faveur du démocrate. D’autres médias, comme CNN, jouent de prudence et n’avaient pas encore prédit une victoire jeudi matin. L’Arizona est un État républicain, mais c’est aussi l’État de l’ancien sénateur John McCain, mort en 2018. Joe Biden le considérait comme un ami et sa veuve, bien que républicaine, a donné son appui au candidat démocrate. Un changement démographique, avec une population plus importante de Latino-Américains démocrates, pourrait aussi expliquer cette victoire. Des partisans de Donald Trump en colère ont convergé vers les bureaux de décompte des votes. Cet État compte 11 grands électeurs.

Et l’Alaska ?

Donald Trump jouit d’une avance marquée en Alaska, État républicain comptant trois grands électeurs : jeudi matin, il avait reçu 62,11 % des voix, contre 33,61 % pour Joe Biden. Pourtant, aucun vainqueur n’a été déclaré dans cet État. C’est que seulement la moitié des bulletins avaient été dépouillés. Selon le New York Times, au moins 122 233 votes par anticipation ou par correspondance ne seront pas comptabilisés avant la semaine prochaine, ce qui pourrait favoriser Joe Biden. On s’attend aussi à ce que des bulletins continuent d’arriver par la poste. La date-butoir dans cet État est le 18 novembre. Le bulletin de vote par la poste doit porter le cachet de la poste pour prouver qu’il a été envoyé au plus tard la journée de l’élection.

– Avec l’Associated Press et Louise Leduc, La Presse