Donald Trump et Joe Biden

PHOTOS MORRY GASH ET JIM WATSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

New York et le Nouveau-Mexique à Biden, le Nebraska à Trump

Après une campagne marquée par la COVID-19 et des tensions grandissantes et qui laisse poindre de nombreuses surprises à l’horizon, les Américains ont voté. Qui, de Joe Biden ou de Donald Trump, remportera le vote populaire ? Et le collège électoral ?

