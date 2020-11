(ST. PETERSBURG, FLORIDE) Oubliez les longues files sous un soleil tapant. Les électeurs de Floride qui ont choisi de voter en personne mardi ont pu le faire rapidement, alors qu’aucun problème majeur n’était signalé dans les bureaux de scrutin de l’État.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La Floride, qui traîne une réputation sulfureuse en matière électorale, est au centre des ambitions des deux campagnes : Donald Trump peut difficilement rester président s’il perd l’État, alors que Joe Biden compte sur la population latino en pleine croissance pour remporter ses 29 grands électeurs.

Dans Pinellas County, sur la côte ouest de la Floride, ce sont près de la moitié des citoyens éligibles qui avaient déjà voté par anticipation ou par bulletin postal au début de la journée. L’impact sur les files d’attente a été direct. À 16 h, le taux de participation s’élevait à 76 %, un niveau extrêmement élevé.

« Ça a pris littéralement cinq minutes : je suis rentré, ils ont vérifié mon identité, j’ai pris mon bulletin de vote et j’ai voté », a expliqué Suzy Hyclak, une commerçante de St. Petersburg qui a voté dans une salle de réception de la 4e avenue.

Un comté-pivot dans un État-pivot

Mme Hyclak s’est rangée derrière Donald Trump. « Je possède ma propre entreprise et les choses allaient très bien pour moi sur le plan économique jusqu’à la pandémie, a-t-elle confié à La Presse. Trump a fait du bon travail pour moi. Je ne veux pas que l’on ferme le pays à cause du virus. »

Le vote de Mme Hyclak et de ses voisins est particulièrement crucial : Pinellas County est considéré comme plusieurs experts comme un comté-pivot crucial pour toute la Floride (elle-même un État-pivot), mais aussi sur le plan national. Depuis 1980, ses électeurs ont toujours voté pour le gagnant de l’élection présidentielle, à une exception près.

« Nous savons que Pinellas County est un baromètre important pour tout le pays », a expliqué à La Presse la directrice locale des élections, Julie Marcus, lundi. La région d’environ un million d’habitant compte beaucoup de retraités, mais aussi des travailleurs actifs, des latinos et une communauté afroaméricaine. « Notre comté est un échantillon de toute la nation », a-t-elle ajouté.

Craintes… ou hésitation

Au bureau de scrutin installé à la bibliothèque centrale de St. Petersburg, Kim Collins et Brie Fouchee marchaient vers leur voiture avec un autocollant « I VOTED » sur leur gilet, mardi avant-midi.

Elles avaient décidé de ne pas s’exprimer par vote postal, parce qu’elles « voulaient être certaines que leurs bulletins soient comptés », a expliqué Mme Collins.

Le discours rassurant des autorités locales, qui invitaient les citoyens à privilégier le vote postal pour limiter les contacts physiques et la propagation du COVID-19, ne les a pas convaincues. « Nous entendons plein de choses, des problèmes avec les compagnies d’expédition ou des vols de courriers… », a expliqué Mme Fouchee.

La première a voté pour Joe Biden, alors que la seconde a appuyé le Parti vert américain.

Stan Hall a aussi décidé d’attendre le jour des élections parce qu’il craignait que son bulletin ne soit pas compté. Voter en personne le jour J, « c’est la bonne façon de faire », a-t-il dit. « J’ai voté pour Donald Trump. C’est le meilleur président que nous avons eu de mon vivant. Il a fait tout ce qu’il a dit qu’il ferait et il fera encore davantage si on peut avoir un Congrès qui le soutient plutôt que de lui nuire. […] Il dit beaucoup de choses stupides, j’aurais parfois envie de le frapper, mais il obtient des résultats concrets. »

David Soto, outils à la ceinture, avait pris une pause de son travail dans la construction pour venir exprimer son choix.

« Je n’avais pas voté avant parce que je n’avais pas encore décidé. J’ai fait mon choix il y a deux jours », a-t-il dit. « J’ai choisi Biden. Il y a beaucoup de choses que Donald Trump fait et que je n’aime pas. Il y a du bon et du mauvais, mais je crois que le pays irait mieux avec Biden à sa tête. »