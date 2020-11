La Californie, l’État le plus peuplé du pays, vote jusqu’à 4 h GMT mercredi (23 h, heure d’ici) et Hawaii et l’Alaska — qui pèsent cependant peu en termes de grands électeurs — votent encore plus tard.

Après des mois de campagne électorale tendue et divisée, les Américains se prononcent enfin. Les premiers résultats doivent commencer à être publiés à compter de 18 h, heure d’ici, mais la totalité des résultats pourrait mettre des jours à arriver, prolongeant potentiellement le suspense quant à l’issue tant attendue de ce vote polarisant.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Les premiers décomptes de votes commencent normalement à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l’Indiana. On peut donc s’attendre à des résultats à partir de 18 h. Après quoi, la plupart des États fermeront leurs bureaux de vote d’ici 21 h, donc il y aura un flux régulier de décomptes au fil des heures suivantes, certains États et circonscriptions étant connus pour être plus rapides que d’autres dans cet exercice. La Californie, l’État le plus peuplé du pays, vote jusqu’à 4 h GMT mercredi (23 h, heure d’ici) et Hawaii et l’Alaska — qui pèsent cependant peu en termes de grands électeurs — votent encore plus tard. Toutefois, c’est le vote par correspondance qui risque de retarder le dépouillement, car le décompte des bulletins arrivés dans les jours suivant le scrutin est possible dans de nombreux États.

Comment gagner ?

À en croire les sondages, le président pourrait perdre le vote populaire, mais ses chances ne sont pas nulles pour autant. Pour l’emporter, un candidat n’a pas besoin d’être majoritaire en nombre de voix au niveau national : il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États.

Les sondages sont assez clairs sur les intentions de vote dans 38 des 50 États américains. Ainsi, 12 États sont à surveiller, mardi. Les premiers résultats viendront des États de l’est du pays : la Géorgie où les bureaux de vote ferment à 19 h, la Floride où ils ferment selon les circonscriptions à 19 h ou à 20 h et la Caroline du Nord où ils ferment à 19 h 30. Ensuite viendra l’Arizona (ouest) où le vote s’achève à 21 h, heure d’ici.

Sur la base des projections des médias américains, il est possible que Joe Biden soit annoncé comme vainqueur de plus de 270 grands électeurs s’il emporte la Floride et deux autres de ces quatre États. En revanche, si Donald Trump emporte ces quatre États, le résultat final resterait incertain et le suspense pourrait durer longtemps.

Dans l’État crucial de Pennsylvanie, les responsables locaux ont prévenu que le décompte des votes anticipés pourrait retarder le résultat jusqu’à mercredi ou plus tard encore.

La même chose pourrait se reproduire dans le Michigan, le Wisconsin et d’autres États clés. Et si les bulletins de vote doivent être vérifiés ou recomptés, il faudra peut-être attendre des jours, voire des semaines.

Officiellement, le vainqueur n’est annoncé que lorsque chaque État a certifié le décompte de ses votes, ce qui pourrait prendre une semaine ou plus par endroits, compte tenu du vote anticipé massif.

Toutefois, le nom du vainqueur est traditionnellement donné par les grands médias américains le soir de l’élection, sur la base des projections de vote, circonscription par circonscription. Ils déterminent le gagnant dans chaque État puis finalement du scrutin tout entier, lorsqu’il apparaît qu’un candidat n’a aucune chance mathématiquement de surmonter son déficit de voix et que l’autre candidat est sûr d’obtenir le nombre magique de 270 grands électeurs.

Tensions et protection

Les tensions étant déjà vives au sein des États-Unis, l’issue du résultat pourrait donner lieu à des débordements dont l’ampleur est impossible à prévoir.

Signe tangible des angoisses suscitées par le scrutin, les commerces de plusieurs grandes villes, dont Washington, Los Angeles ou New York, se sont barricadés en prévision de possibles violences postélectorales.

La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a affirmé, mardi, que les diplomates canadiens seront prêts à aider les Canadiens vivant au sud de la frontière, au besoin.

« C’est assurément la responsabilité de notre gouvernement d’être là pour les Canadiens qui vivent à l’extérieur du pays et nous serons là pour eux », a déclaré Mme Freeland mardi. « Notre gouvernement fédéral est tout à fait prêt. Nous nous sommes judicieusement préparés à toutes les éventualités et je suis convaincue que quoiqu’il arrive nous avons un plan », a déclaré Mme Freeland.

Avec AFP et La Presse canadienne