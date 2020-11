Un suspense qui pourrait durer des jours

Après des mois de campagne électorale tendue et divisée, les Américains se sont enfin prononcés et l’issue du vote restait totalement imprévisible, encore à minuit. Le duel a été serré toute la soirée entre Donald Trump et Joe Biden dans les États clés et tout risque de se jouer avec les résultats au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie. La totalité des votes pourrait mettre des jours à arriver, prolongeant potentiellement le suspense quant à l’issue tant attendue de cette présidentielle polarisante.