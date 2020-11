(New York) La jeune star démocrate du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a été facilement réélue mardi dans sa circonscription new-yorkaise, face à un rival républicain qui avait bénéficié de fonds venus de tout le pays tant « AOC », comme elle est surnommée, est devenue une cible des pro-Trump.

Agence France-Presse

Selon des résultats portant sur près de 70 % de bulletins, cités par les médias américains, la jeune femme a écrasé le républicain John Cummings (68,5 % contre 30,8 %).

Cet ancien policier sexagénaire avait pourtant levé plus de 10 millions de dollars. Mais l’élue de 31 ans l’avait devancé, avec plus de 17 millions, faisant de ce duel pour une circonscription couvrant une partie du Queens et du Bronx l’un des plus coûteux de cette élection.

Depuis son élection en 2018, la benjamine du Congrès — qui avait causé la surprise en évinçant aux primaires un ténor démocrate — est devenue une vedette de la Chambre des représentants, incarnant une nouvelle aile gauche du parti démocrate en pleine ascension et n’hésitant pas à bousculer la cheffe de file des démocrates, Nancy Pelosi.

Au point de devenir l’une des cibles préférées de Donald Trump et des républicains : ils citent souvent avec mépris la jeune femme et sa « bande » ou « AOC +3 » — référence au groupe d’élues très solidaires qu’elle forme avec Ayanna Pressley du Massachusetts, Ilhan Omar du Minnesota et Rashida Tlaib du Michigan — comme l’exemple d’une dérive « gauchiste » du parti démocrate.

Selon des résultats encore partiels, Ayanna Pressley et Ilhan Omar ont elles aussi été réélues facilement. Rashida Tlaib bénéficiait également d’une solide avance mardi soir même si le dépouillement était moins avancé.

« Me battre pour les familles des classes ouvrières au Congrès est un honneur, un privilège et la responsabilité de ma vie », a tweeté Alexandria Ocasio-Cortez. « Merci de m’avoir réélue malgré les millions dépensés contre nous ».

La popularité de la jeune femme est telle que beaucoup la voient promise à une brillante carrière, comme gouverneure de New York, sénatrice ou même future candidate à la présidentielle.

Trois nouveaux élus new-yorkais noirs, dont deux ouvertement gay, représentant eux aussi l’aile gauche du parti démocrate, devraient rejoindre bientôt « AOC » à Washington : Ritchie Torres, 32 ans, Jamaal Bowman, 44 ans, et Mondaire Jones, 33 ans.

Les démocrates new-yorkais semblaient néanmoins en passe de céder un siège du Congrès aux républicains : Nicole Malliotakis, candidate malheureuse à la mairie de New York en 2017, était bien placée pour battre le démocrate Max Rose dans une circonscription incluant le bastion pro-Trump de Staten Island.