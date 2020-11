PHOTO MARIO TAMA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

3 mars 2020 — La course aux primaires atteint son paroxysme avec le « super mardi », où démocrates et républicains d’une quinzaine d’États votent pour choisir le candidat qui les représentera à la présidentielle. Tandis que le républicain Donald Trump voit sa nomination confirmée facilement, chez les démocrates, Joe Biden arrive en tête dans 10 États, devançant son plus proche rival, Bernie Sanders. Celui-ci se retirera de la course le 8 avril.