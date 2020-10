PHOTO DAVID GANNON, ARCHIVES AFP

« Je suis (grande) électrice à New York », a-t-elle dit sur la radio SiriusXM. « Je suis sûre que je voterai pour Joe et Kamala à New York et c’est très enthousiasmant », a-t-elle ajouté au sujet du candidat démocrate à la présidence Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.