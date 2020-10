Californie

Violents feux de broussailles, 90 000 personnes évacuées

(Los Angeles) Deux feux de broussailles, progressant rapidement et attisés par des vents violents, font rage depuis lundi dans la région de Los Angeles, où ils ont ravagé plus de 5900 hectares et conduit à l’évacuation de plus de 90 000 habitants, alors que la Californie était placée en alerte rouge aux incendies.