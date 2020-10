Élection présidentielle américaine

La modératrice du dernier débat déjà sous pression

(New York) Saura-t-elle éviter la cacophonie du premier débat ? La journaliste de NBC Kristen Welker, qui animera jeudi le deuxième et dernier duel entre Donald Trump et Joe Biden, est déjà taxée de partialité pro-démocrate par le président et son entourage.