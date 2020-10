État de New York

Les autorités interdisent un mariage qui devait regrouper 10 000 convives

(New York) Les autorités ont interdit la tenue d’un mariage dans l’État de New York après avoir appris qu’il aurait pu rassembler plus de 10 000 invités, en violation des mesures de lutte contre le coronavirus, a annoncé samedi le gouverneur Andrew Cuomo.