(Washington) Six membres d’une milice locale ont été inculpés par la justice américaine pour avoir projeté l’enlèvement de la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer, une farouche opposante au président Donald Trump, selon des documents judiciaires publiés jeudi.

Agence France-Presse

Les six hommes, qui ont été arrêtés, avaient prévu de kidnapper Mme Whitmer avant l’élection présidentielle du 3 novembre puis de la juger pour « trahison », selon l’enquête menée depuis le début de l’année par la police fédérale.

Ils reprochaient notamment à la gouverneure d’être un « tyran » et d’avoir « un pouvoir sans contrôle ». Mme Gretchen avait décrété à la mi-mars des restrictions parmi les plus sévères du pays pour freiner l’épidémie de coronavirus dans son État du nord des États-Unis, l’un des plus touchés par la COVID-19.

Plusieurs scénarios d’enlèvement avaient été envisagés : à Lansing, la capitale de l’État, à son domicile et dans sa résidence de vacances dans le nord du Michigan. Pour mener à bien leur projet, les conspirateurs ont tenté d’acheter des explosifs selon un agent du FBI sous couverture.

Gretchen Whitmer est la cible régulière d’attaques de M. Trump pour sa gestion de la pandémie et plusieurs centaines d’opposants au confinement, certains lourdement armés, ont manifesté à plusieurs reprises à Lansing pour la réouverture de l’économie locale.

Fin avril, des manifestants armés étaient même entrés dans le Capitole du Michigan pour exiger l’assouplissement des mesures sanitaires.