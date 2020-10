Débat vice-présidentiel

Harris et Pence s’affrontent d’emblée sur la COVID-19

(Salt Lake City) Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi sur la gestion de la COVID-19 dès l’ouverture de leur débat, aux enjeux décuplés par les interrogations sur l’âge et la forme de Donald Trump et Joe Biden.