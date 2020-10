Débat vice-présidentiel

Pression sur Kamala Harris et Mike Pence

(Salt Lake City) Avec un Donald Trump convalescent de la COVID-19 et les inquiétudes pesant sur l’âge et la forme de son rival démocrate Joe Biden, les enjeux sont plus élevés que jamais mercredi soir pour le premier et unique débat entre leurs lieutenants, Mike Pence et Kamala Harris.