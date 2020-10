C’est ce mercredi soir qu’aura lieu l’unique débat entre Kamala Harris et Mike Pence, les candidats à la vice-présidence des États-Unis. Si ce dernier a beaucoup fait parler de lui depuis que Trump a été déclaré positif à la COVID-19, il est temps de braquer les projecteurs sur Kamala Harris.

Nicolas Bérubé

La Presse

Racisme à Palo Alto

Kamala Harris est née à Oakland, en Californie, en 1964, de parents immigrants : natif de la Jamaïque anglaise, son père était professeur d’économie à l’Université Stanford, tandis que sa mère était une chercheuse en biologie originaire de l’Inde. Ses parents ont divorcé lorsque Kamala avait 7 ans. Kamala a vécu du racisme dans son enfance : son père a déménagé dans la ville de Palo Alto, dans la Silicon Valley, et elle a dit se souvenir que les enfants blancs du quartier n’avaient pas le droit de jouer avec elle et sa sœur lorsqu’elles lui rendaient visite.

Ex-Montréalaise

De 1976 à 1981, la jeune Kamala Harris a vécu à Montréal, où sa mère avait accepté un poste de recherche et d’enseignement à l’Université McGill. Kamala a fréquenté l’école primaire francophone Notre-Dame-des-Neiges, puis l’École secondaire Westmount. « Elle se comportait à l’école comme elle le fait en tant que sénatrice, et candidate à la présidence, a déclaré l’été dernier un ex-camarade de classe au L.A. Times. On pouvait voir une politicienne en train de s’établir. » Kamala a ensuite obtenu un baccalauréat en science politique et en économie de l’Université Howard, à Washington, avant de faire des études de droit à l’Université de Californie.

Progressiste conservatrice

Avant de se lancer en politique et de devenir sénatrice en 2017, Kamala Harris a été procureure générale de Californie à partir de 2011, la première femme à occuper ce poste. Elle a d’abord été à gauche au début de sa carrière, mais son appétit pour la réforme s’est amoindri au fil des ans, à mesure qu’elle montait les échelons et devenait l’une des rares femmes dans un monde conservateur d’hommes blancs, a noté une récente analyse du site Vox. « Au fur et à mesure qu’elle devenait plus visible à l’échelle nationale, Harris était moins connue comme une procureure progressiste, et plus comme une procureure générale peu encline à la réforme ou même anti-réforme. » L’aile gauche du Parti démocrate s’est d’ailleurs longtemps opposée à Kamala Harris, affirmant qu’elle était trop centriste pour changer les choses à la Maison-Blanche.

Vie à Brentwood

PHOTO LILY SMITH, ASSOCIATED PRESS Doug Emhoff, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et mari de Kamala Harris

Kamala Harris et son mari, l’avocat spécialisé en propriété intellectuelle Doug Emhoff, ont des actifs évalués au total à de 2,4 millions à 5,6 millions US, notamment dans des comptes d’épargne, des investissements et des régimes de retraite, selon des documents de divulgation financière de 2019. Kamala Harris et son mari habitent une maison luxueuse avec piscine dans le quartier chic de Brentwood, à Los Angeles, maison évaluée à 4,8 millions de dollars.

Souffler le chaud et le froid sur George Floyd

La politicienne a joué de prudence dans ses déclarations publiques suivant la mort de George Floyd, tué par un policier qui s’était agenouillé sur son cou pendant près de 10 minutes. Kamala Harris a déclaré que de convaincre un jury de condamner le policier Derek Chauvin « ne sera pas facile » parce que les jurys ont tendance à croire les policiers sur parole. Alors que plusieurs militants progressistes appelaient à « couper les fonds » de la police, Mme Harris s’est montrée moins ouverte, déclarant être favorable au fait de « réinventer » la façon dont la sécurité publique est assurée. « Nous devons être honnêtes, car il n’y a en fait pas de consensus à ce sujet. S’il y en avait un, nous verrions une distribution plus intelligente des ressources dans notre pays pour résoudre les problèmes qui doivent être résolus », a déclaré Harris en juin, semblant souffler le chaud et le froid sur cet enjeu-clé.

Converse aux pieds

PHOTO MARCO BELLO, REUTERS Kamala Harris porte pratiquement toujours des chaussures Converse Chuck Taylor All Stars, confortables et peu coûteuses.

Kamala Harris porte pratiquement toujours des chaussures Converse Chuck Taylor All Stars, confortables et peu coûteuses, loin des normes des gens qui tentent d’atteindre un poste aussi prestigieux, tant chez les hommes que chez les femmes. « Ils sont pratiques pour courir dans les aéroports », a-t-elle déjà dit au sujet de ses chaussures, dont elle possède de multiples paires pour diverses occasions. Elle est loin d’être la seule : plus de 100 millions de paires de Converse Chuck Taylor All Stars sont vendues dans le monde chaque année.

Une citation marquante

Je me suis battue pour les enfants et les survivants d’agressions sexuelles. J’ai combattu les gangs transnationaux. Je me suis attaquée aux plus grandes banques et j’ai aidé à démanteler l’un des plus grands collèges à but lucratif. Je sais reconnaître un prédateur quand j’en vois un. Kamala Harris, discours à la convention nationale démocrate, 20 août 2020

