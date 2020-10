Libres, mais endettés : ces anciens détenus de Floride qui ne peuvent plus voter

(Miami) Davion et Maria, deux anciens prisonniers de Floride, ont payé leur dette à la société en effectuant leur peine. Mais ils n’ont pas fini de payer leur dette au système carcéral et sont donc privés de leur droit le plus élémentaire de citoyens : le droit de vote.