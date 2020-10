Donald Trump hospitalisé

« Le prix de son irresponsabilité »

(New York) Ce n’était peut-être qu’une question de temps, au fond. Plus l’échéance électorale du 3 novembre approchait, plus l’avance de Joe Biden se consolidait, plus le comportement de Donald Trump devenait téméraire face à l’épidémie de coronavirus faisant rage aux États-Unis.