(Washington) Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé vendredi dans un tweet, qu’il avait été déclaré positif à la COVID-19 tout comme sa femme Melania, et qu’il se mettait en quarantaine à la Maison-Blanche. Le vice-président Mike Pence a quant à lui reçu un diagnostic négatif.

Jerome CARTILLIER

Agence France-Presse

Cette annonce est un véritable coup de tonnerre à un mois de l’élection présidentielle où il briguera un second mandat face au démocrate Joe Biden. Elle pose une myriade de questions sur la suite de la campagne, qui se déroule déjà dans un climat extrêmement tendu.

« Ce soir, la première dame et moi-même avons été déclarés positifs à la COVID-19 », a tweeté le président républicain, 74 ans, qui a longtemps minimisé la menace de ce virus qui a fait plus de 207 000 morts aux États-Unis.

Leur fils Barron, 14 ans, a été déclaré négatif, a indiqué vendredi la Maison-Blanche.

« Barron a été testé négatif et toutes les précautions sont prises pour s’assurer qu’il soit en sécurité et en bonne santé », a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de Melania Trump.

« La fin de la pandémie est en vue », avait affirmé M. Trump lors d’une allocution préenregistrée diffusée jeudi soir, quelques heures avant son tweet.

Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président de la première puissance mondiale devrait continuer à exercer ses fonctions normalement et restera à la Maison-Blanche pendant sa « convalescence ».

« Le président et la première dame vont tous les deux bien à cette heure », a précisé le Dr Sean Conley dans un document rendu public par l’exécutif américain. Il n’a toutefois pas clairement précisé s’ils présentaient certains symptômes ou s’ils étaient totalement asymptomatiques.

« Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE ! », a ajouté l’ancien magnat de l’immobilier.

PHOTO RACHEL WISNIEWSKI, REUTERS Le vice-président Mike Pence était à Lititz, en Pennsylvania, pour assister à la diffusion du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden.

Le vice-président Mike Pence a été déclaré négatif à la COVID-19 vendredi matin, quelques heures après l’annonce du test positif du président, a annoncé la Maison-Blanche.

« Comme il le fait de manière routinière depuis des mois, le vice-président Pence est déclaré à la COVID-19 tous les jours. Ce matin, le vice-président Pence » et son épouse « ont été déclarés négatifs à la COVID-19 », a déclaré sur Twitter son porte-parole Devin O’Malley.

« Le vice-président Pence est en bonne santé et souhaite un bon rétablissement aux Trump », a-t-il ajouté.

« Réaction calamiteuse »

Concrètement, Donald Trump va devoir renoncer aux rassemblements électoraux qu’il affectionne – et sur lesquels il semblait compter plus que tout pour rattraper son retard persistant dans les intentions de vote dans les États-clés susceptibles de faire basculer la victoire dans un camp ou dans l’autre le 3 novembre.

La Maison-Blanche a annoncé l’annulation d’un rassemblement prévu vendredi en Floride, et n’a maintenu à son agenda qu’une conférence téléphonique sur la COVID-19 centrée sur « le soutien aux personnes âgées vulnérables ».

Le candidat républicain est très critiqué pour sa gestion de l’épidémie, par ses adversaires mais aussi par des scientifiques et certains élus de son propre camp.

Dans son dernier tweet avant cette annonce, Joe Biden accusait une fois de plus le président-candidat de vouloir « faire tout ce qu’il peut pour détourner l’attention » car « à cause de sa réaction calamiteuse à la COVID-19, plus de 200 000 Américains sont morts, 26 millions sont au chômage et une petite entreprise sur six risque de fermer définitivement ».

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a souhaité vendredi un « prompt rétablissement » à Donald et Melania Trump.

Jill Biden, son épouse, « et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement », a tweeté l’ancien vice-président américain, âgé de 77 ans. Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland, dans l’Ohio, mardi soir dans la salle du premier débat présidentiel.

« Nous continuerons à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille », a-t-il poursuivi.

L’ex-bras droit de Barack Obama devait s’envoler dans la matinée pour le Michigan, où il a prévu plusieurs actes de campagne. Son équipe n’avait pas confirmé en début de matinée si son programme était maintenu.

Les deux rivaux étaient réunis mardi soir sur scène pour un premier débat télévisé. Aucun ne portait de masque mais ils étaient placés de façon à respecter la distanciation physique.

Leurs familles et des invités ont assisté à leur duel télévisé dans la salle, où tous ne portaient pas de masque.

Le milliardaire s’est à cette occasion de nouveau moqué des précautions prises par son rival démocrate face au nouveau coronavirus.

Ultra protégé

Donald Trump est accusé d’avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus et d’avoir envoyé des signaux contradictoires sur la gravité de la maladie, sur les traitements potentiels et sur le port du masque, qu’il n’a finalement recommandé que du bout des lèvres et qu’il n’endosse qu’avec parcimonie après s’y être longtemps refusé.

Sondage après sondage, une très large majorité d’Américains jugent sévèrement son action sur ce front, ce qui a contribué à peser sur ses chances de réélection.

Au-delà de cette campagne à l’arrêt, certains observateurs s’interrogeaient déjà vendredi sur les conséquences institutionnelles d’un empêchement du président : dans ce cas totalement hypothétique à ce stade, le vice-président Mike Pence prendrait les rênes à la fois du pays et de la campagne républicaine.

Comment Donald Trump, censé être ultra protégé, a-t-il contracté le virus ? La Maison-Blanche avait seulement confirmé, jeudi soir, que sa proche conseillère Hope Hicks avait été déclarée positive, entrainant ce nouveau dépistage présidentiel.

Elle avait voyagé avec lui mardi à Cleveland, dans l’Ohio, pour le débat face à Joe Biden, puis mercredi dans le Minnesota.

Les collaborateurs qui travaillent au sein de l'aile ouest » sont testés quotidiennement, comme les journalistes qui se rendent sur place ou voyagent avec le président.

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump et Hope Hicks

Le président américain a laissé entendre que sa conseillère pourrait avoir contracté le virus au contact de soldats ou de membres des forces de l’ordre.

« C’est très, très difficile quand vous êtes avec des membres de l’armée, ou de la police, qu’ils viennent vers vous ; ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon boulot pour eux », a-t-il affirmé. « Elle sait qu’il y a un risque, mais elle est jeune », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré vendredi avoir été déclaré négatif au coronavirus quelques heures après l’annonce du président.

« Je me sens fantastique », a assuré Mike Pompeo aux journalistes qui l’accompagnaient peu avant d’arriver à Dubrovnik, en Croatie, dernière étape d’une mini tournée européenne.

Phrases et prises de position marquantes

Voici quelques phrases et prises de position marquantes du président américain Donald Trump sur l’épidémie qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis :

« Sous contrôle »

Le 22 janvier, Donald Trump évoque le coronavirus pour la toute première fois, au Forum de Davos en Suisse : « Cela ne concerne qu’une personne venue de Chine. Nous contrôlons la situation. Tout va bien se passer ».

« Il va disparaître »

Le 10 février, il prédit que l’épidémie ne résistera pas à la chaleur. « D’ici avril, ou au cours du mois d’avril, la chaleur en général tue ce genre de virus », déclare-t-il depuis la Maison-Blanche. « Ce serait une bonne chose ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le 27 février, il insiste. « Il va disparaître. Un jour, comme par miracle, il va disparaître ».

Serrage de mains

En déclarant l’état d’urgence le 13 mars, et alors qu’il vient de rappeler les mesures d’hygiène publique de base à respecter, des mesures « de bon sens » selon lui, le président américain serre les mains d’une demi-douzaine de patrons de grandes entreprises. Bruce Greenstein de LHC Group, refuse et lui propose son coude pour une « salutation ».

Injection de désinfectant

Le 23 avril, Donald Trump consterne la communauté scientifique en semblant envisager, lors du point de presse quotidien sur la pandémie à la Maison-Blanche, de traiter la COVID-19 par injection de désinfectant. « Je vois que le désinfectant l’assomme en une minute. Une minute. Et est-ce qu’il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l’intérieur ou presque comme un nettoyage ? ».

Devant la polémique mondiale, il assure le lendemain s’être exprimé de façon « sarcastique ».

Donald Trump a également évoqué « les ultraviolets » ou « une lumière très puissante » qu’on pourrait projeter « à l’intérieur du corps » pour combattre le coronavirus.

Soutien à l’hydroxychloroquine

Donald Trump révèle le 18 mai qu’il prend de l’hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, à titre préventif contre le coronavirus. « J’en prends depuis une semaine et demie […] J’entends beaucoup de choses extraordinairement positives » sur ce médicament, déclare-t-il à la surprise générale lors d’un échange avec les journalistes.

Mur anti-COVID

Le 23 juin, Donald Trump vante depuis l’Arizona l’efficacité du mur construit sur une partie de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l’immigration clandestine, assurant qu’il a été très utile contre la propagation de la COVID-19.

« Il a arrêté la COVID, il a tout arrêté », affirme-t-il.

Masque et « liberté »

Donald Trump a longtemps défendu la « liberté » individuelle en matière de port du masque, et expliqué le 1er juillet qu’il ne voyait pas l’utilité pour lui-même d’adopter cette mesure préventive, toutes les personnes qu’il rencontre étant selon lui testées à l’avance.

Le 11, il apparaît pour la première fois publiquement avec un masque, lors d’une visite à des militaires blessés au combat à l’hôpital Walter Reed de Bethesda (Maryland), dans la banlieue de Washington.

Le 22, il admet que l’épidémie prend des proportions « inquiétantes » dans une partie des États-Unis, et demande « à tout le monde de porter un masque quand la distanciation physique n’est pas possible ».

Promesse de vaccin

À plusieurs reprises, Donald Trump se montre optimiste sur la prochaine disponibilité d’un vaccin. En août, il prévoit qu’un vaccin pourrait être prêt « avant la fin de l’année », voire « bien avant ».

Le 16 septembre, il déclare : « Nous pensons que [la distribution d’un vaccin] pourrait même commencer dès octobre. Sans doute novembre ou décembre au plus tard ».

« Truc mortel »

« J’ai voulu toujours minimiser [le danger] », déclarait le président dans un échange avec Bob Woodward le 19 mars. Le 7 février, il lui expliquait combien la COVID-19 était « un truc mortel ». Ces extraits d’une série d’entretiens ont été publiés le 9 septembre, avant la sortie d’un livre explosif du journaliste.

« Virus chinois »

« Les Nations unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes » au début de la COVID-19, lance Donald Trump lors d’une Assemblée générale virtuelle de l’ONU, le 22 septembre.

Il accuse la puissance rivale d’avoir laissé le « virus chinois », formule régulièrement employée, « infecter le monde », et l’Organisation mondiale de la santé d’être « quasiment contrôlée par la Chine ».