Scandale sexuel NXIVM

La Canadienne Clare Bronfman condamnée à plus de 6 ans de prison

(New York) Elle a refusé jusqu’au bout de renier un homme qui entretenait des esclaves sexuelles : Clare Bronfman, héritière de l’empire de spiritueux Seagram, a été condamnée mercredi à New York à plus de six ans de prison — 81 mois — après avoir plaidé coupable dans le scandale de trafic sexuel de la secte Nxivm.