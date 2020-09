Élections américaines

Patagonia appelle à voter contre les climatosceptiques

(Los Angeles) La marque de vêtements et de produits de plein air Patagonia, connue pour ses prises de position en faveur de l’environnement, a adressé un message des plus directs aux électeurs américains, les appelant via l’étiquette de ses pantalons courts à « voter pour virer les connards ».