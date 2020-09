Le gouvernement Trump menace New York, Seattle et Portland de coupes budgétaires

(New York) Le secrétariat américain à la Justice a prévenu lundi que les villes progressistes de New York, Portland et Seattle pourraient se voir priver de financements fédéraux pour cause de laxisme supposé dans le maintien de l’ordre, dans le prolongement d’un décret publié début septembre par Donald Trump.