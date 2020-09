Une élue républicaine adepte de QAnon a reçu des dons de Walmart et Amazon

Walmart, Amazon et d’autres géants ont fait don d’argent à la campagne de réélection d’une élue républicaine de l’État du Tennessee qui a utilisé les médias sociaux pour amplifier et promouvoir la théorie du complot QAnon, selon l’Associated Press qui a revisé les dossiers de financement de campagne et des messages de la candidate.