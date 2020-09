La ville de New York, avec quelque 1,1 million d’élèves scolarisés dans près de 1800 établissements publics, est la seule, parmi les grandes métropoles américaines, à s’être engagée à assurer un enseignement en partie présentiel à l’automne.

New York reporte encore la rentrée en présentiel des écoles publiques

(New York) Pressée par les syndicats d’enseignants et de dirigeants d’établissements, la ville de New York a reporté une nouvelle fois jeudi la rentrée en « présentiel » pour une grande partie des élèves de ses écoles publiques, qui était prévue lundi le 21 septembre.

Agence France-Presse

Seuls les écoliers de huit/neuf ans et moins et les élèves en difficulté fréquentant des établissements spécialisés pourront finalement commencer à aller physiquement à l’école certains jours dès la semaine prochaine, a annoncé le maire Bill de Blasio.

Les autres devront attendre jusqu’au 29 septembre ou jusqu’au 1er octobre, selon les âges, a-t-il précisé, et continueront à suivre les cours en ligne qui ont repris pour la plupart cette semaine.

Ce report a été décidé à l’issue d’une réunion mercredi avec les responsables scolaires de New York et les puissants syndicats d’enseignants et de responsables d’établissements, a souligné le maire.

Les deux syndicats faisaient valoir que les établissements n’étaient pas prêts et manquaient notamment d’enseignants pour assurer, simultanément, un enseignement comportant certains jours en présentiel pour un peu plus de la moitié des élèves, et un enseignement 100 % en ligne pour les autres ayant choisi cette option.

« De vrais problèmes ont été soulevés » lors de cette réunion, a fait valoir M. De Blasio, en mentionnant notamment le manque d’enseignants. « Même si des progrès ont été réalisés, il faut en faire plus » avant de pouvoir rouvrir les établissements à tous les élèves, a-t-il ajouté en s’engageant notamment à engager encore 2500 enseignants supplémentaires d’ici la fin du mois.

Le 1er septembre, le maire avait déjà annoncé un report de la rentrée en présentiel, du 10 au 21 septembre, sous la pression des syndicats qui pointaient des mesures sanitaires insuffisantes.

La ville de New York, avec quelque 1,1 million d’élèves scolarisés dans près de 1800 établissements publics, est la seule, parmi les grandes métropoles américaines, à s’être engagée à assurer un enseignement en partie présentiel à l’automne.

Les autres, comme Los Angeles, Chicago, Houston ou Miami ne prévoient qu’un enseignement en ligne pour l’instant.