Les mesures de confinement en Pennsylvanie « anticonstitutionnelles »

(New York) Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie a pris des mesures « anticonstitutionnelles » face à la pandémie, en limitant le droit aux rassemblements et en décrétant « non essentielles » certaines activités économiques, a estimé lundi un juge fédéral de Pennsylvanie.