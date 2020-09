Vers la présidentielle : dans la tête des Américains

Moins de deux mois. C’est le temps qu’il reste avant le scrutin du 3 novembre. Les candidats à la présidence ont été officiellement désignés, les conventions démocrate et républicaine sont terminées, la campagne électorale amorce une phase cruciale. Entre un virus qui circule en catimini et les explosions de violence sur fond de haine raciale, qu’est-ce qui comptera le plus dans la tête des Américains en novembre ?