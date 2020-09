Retourner ou pas à l’école, dilemme des familles modestes new-yorkaises

(New York) Envoyer ses enfants à l’école au risque qu’ils attrapent le coronavirus et infectent une famille sans assurance-santé ? Ou les garder à la maison pour suivre l’école en ligne, au risque de compromettre leur scolarité et d’empêcher leurs parents de travailler ?