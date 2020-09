La criminalité augmente à New York, argument de campagne pour Trump

(New York) L’augmentation des meurtres et fusillades à New York, amorcée en juin après des années de baisse, s’est poursuivie en août selon les dernières statistiques de la police new-yorkaise, risquant d’alimenter les attaques de Donald Trump contre les maires démocrates accusés de laxisme face à la criminalité.