Donald Trump: quatre ans de coups bas

Les conventions démocrate et républicaine étant maintenant derrière nous, voici que l’on passe à la vitesse supérieure dans la course à la Maison-Blanche. Une compétition qui sera suivie de près au Canada, après quatre ans passés à encaisser les crochets de Donald Trump. Dans les rangs démocrates, on s’active pour inciter les expatriés à voter Biden, en particulier au Canada, où le bassin de ces électeurs est le plus important au monde.