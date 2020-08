Déserté, le métro new-yorkais menace de réduire ses services

(New York) Bientôt des métros et des bus de plus en plus rares et des milliers de suppressions d’emplois ? La régie des transports new-yorkais a menacé mercredi de réduire considérablement ses services si elle n’obtenait pas 12 milliards de dollars d’aide pour compenser la chute du nombre de ses usagers.