La convention républicaine, plus que jamais une affaire de famille

(New York) Donald Trump Junior et sa compagne lundi soir, Melania, Eric et Tiffany ce mardi, Lara mercredi et Ivanka jeudi : la convention républicaine est toute entière placée sous le signe des Trump, témoin de l’implication inédite de la famille présidentielle dans les affaires politiques du pays.