Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, inculpé de détournement de fonds

(New York) L’ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a été inculpé et arrêté jeudi pour détournement de fonds versés via un site de financement participatif censé contribuer à « la construction du mur » promis par le milliardaire républicain à la frontière États-Unis-Mexique, a indiqué la procureure fédérale de Manhattan.