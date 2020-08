El Shafee el-Sheikh et Alexanda Kotey

(Washington) Les États-Unis ne demanderont pas la peine de mort pour deux djihadistes du groupe État islamique connus sous le nom des « Beatles » et détenus par l’armée américaine, a assuré mercredi le secrétaire d’État Mike Pompeo à la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel.

Agence France-Presse

« Au nom du département de la Justice, je vous écris pour vous assurer que si le Royaume-Uni accepte notre requête d’entraide judiciaire, les États-Unis ne chercheront pas (à demander) la peine de mort dans les poursuites qu’ils pourraient intenter contre Alexanda Kotey et El Shafee el-Sheikh, et si elle est prononcée, la peine de mort ne sera pas appliquée », écrit le chef de la diplomatie américaine sans une lettre adressée à Mme Patel.

Les deux hommes, déchus de leur nationalité britannique, faisaient partie d’un quatuor surnommé par leurs otages « les Beatles » en raison de leur accent anglais. Leur unité avait enlevé des journalistes étrangers, torturé et décapité certains captifs, parmi lesquels le journaliste américain James Foley, tué en 2014, ou encore le Britannique David Haines.

Capturés en janvier 2018 par les forces kurdes en Syrie, ils avaient été placés sous le contrôle de l’armée américaine en octobre 2019 en Irak, en raison de l’offensive turque dans le nord syrien.

Les États-Unis avaient déposé dès 2015 une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités britanniques pour obtenir des éléments à charge contre les deux djihadistes de l’EI.

Mais en juillet 2018, Londres avait annoncé faire une « pause » dans cette coopération. Le gouvernement britannique avait alors essuyé une pluie de critiques pour s’être abstenu de demander à ce que la peine de mort leur soit épargnée s’ils étaient jugés, une entorse à son opposition de principe à la peine capitale.