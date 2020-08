(New York) Le plus jeune frère du président américain Donald Trump, Robert, s’est éteint samedi soir après avoir été hospitalisé à New York. Il avait 71 ans.

C’est le président qui l’a annoncé dans une déclaration publiée en soirée, samedi.

Donald Trump avait visité son frère à l’hôpital, vendredi, à la suite d’une annonce de la Maison-Blanche selon laquelle Robert Trump était gravement malade.

« C’est avec le cœur gros que je vous informe que mon merveilleux frère, Robert, s’est éteint paisiblement ce soir », a déclaré le président par communiqué.

« Il n’était pas seulement mon frère, il était mon meilleur ami. Il va grandement me manquer, mais on se reverra. Sa mémoire va vivre dans mon cœur à jamais. Robert, je t’aime. Repose en paix. »

Le plus jeune enfant du clan Trump était demeuré proche du président de 74 ans. En juin, il avait même déposé, en vain, une poursuite judiciaire au nom de la famille dans le but d’empêcher la publication d’un livre de révélations rédigé par la nièce de Donald Trump, Mary.

Au cours du même mois de juin, Robert Trump aurait été hospitalisé dans une unité de soins intensifs durant plusieurs jours.

Donald et Robert Trump sont tous les deux des hommes d’affaires de carrière, mais avec des personnalités aux antipodes.

Donald Trump a déjà décrit son plus jeune frère comme étant « plus discret et décontracté que je le suis » et comme étant « le seul gars dans ma vie que j’aie jamais appelé “chéri” ».

Robert Trump a débuté sa carrière dans la finance à Wall Street avant de rejoindre l’entreprise familiale et de voir à la gestion immobilière parmi la haute direction de la Trump Organization.

Robert Stewart Trump est né en 1948, il était le plus jeune enfant du promoteur immobilier new-yorkais Fred Trump.