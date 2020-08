(Washington) Donald Trump a annoncé vendredi qu’il participerait dimanche à une visioconférence internationale de donateurs en soutien au Liban, dévasté par l’explosion meurtrière à Beyrouth.

Agence France-Presse

« Nous ferons une visioconférence dimanche avec le président Macron, les dirigeants du Liban et des dirigeants d’autres endroits dans le monde », a tweeté le président américain.

« Tout le monde veut aider ! » a-t-il ajouté, mentionnant avoir parlé dans la matinée avec le président français Emmanuel Macron, à l’initiative de la réunion.

Les institutions européennes participeront aussi à cette conférence de donateurs organisée afin de mobiliser une aide humanitaire d’urgence pour la population de Beyrouth.

Si la conférence avait d’abord effectivement été annoncée pour dimanche par la Commission européenne, cette date n’avait pas finalement pas été confirmée jusqu’ici, en raison du nombre d’intervenants à contacter.

Un incendie mardi dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2700 tonnes de nitrate d’ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait au moins 154 morts, plus de 5000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri, selon le dernier bilan.

Les États-Unis ont envoyé trois avions remplis de matériel médical, d’eau et de nourriture, et transportant aussi du personnel médical et des techniciens, a précisé Donald Trump.