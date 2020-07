Donald Trump a renoncé jeudi à la convention républicaine qui devait avoir lieu en Floride le mois prochain, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, qui a franchi la barre symbolique des quatre millions de contaminations aux États-Unis. La maladie semble marquer le pas dans plusieurs régions du pays, mais la Californie a encore battu un record de contaminations. Et les experts préviennent que les sous-capacités de tests empêchent de prédire quand la pandémie atteindra son pic. Dans ce contexte de fortes incertitudes, le président a annoncé qu’il annulait la « grande » convention républicaine prévue à Jacksonville pour l’introniser comme candidat du parti à la présidentielle du 3 novembre. « Nous n’allons pas faire une grande convention publique en tant que telle, ce n’est pas le moment », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, en estimant qu’il était de son devoir de président de « protéger les Américains ». La convention républicaine était initialement prévue à Charlotte en Caroline du Nord, du 24 au 27 août, mais le gouverneur démocrate de l’État avait souhaité un format réduit pour respecter les recommandations sanitaires. Certains évènements maintenus à Charlotte par respect pour les contrats signés auront tout de même lieu fin août, a précisé Donald Trump. Accusé d’avoir longtemps minimisé l’ampleur de la crise pour favoriser ses chances de réélection, le milliardaire new-yorkais a opéré ces derniers jours une volte-face. Admettant que la situation allait encore « empirer », il a commencé à prôner le port du masque, un geste « patriotique » selon lui. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 144 000 morts. Et le pays a atteint jeudi quatre millions de cas recensés, avec un million de tests positifs en quinze jours. — – Agence France-Presse