(Washington) Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a annoncé mardi son intention de se rendre en Chine cette année, alors que Washington accuse Pékin de faire de la mer de Chine méridionale son « empire maritime ».

Agence France-Presse

« Avant la fin de cette année, j’espère visiter la Chine pour la première fois en ma qualité de ministre de la Défense afin d’améliorer la coopération dans les secteurs où nous avons des intérêts communs et d’établir de nécessaires systèmes de communication de crise », a déclaré M. Esper lors d’un séminaire en ligne organisé par de l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

Le chef du Pentagone a rappelé que les États-Unis considéraient les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale comme « illégales » mais, a-t-il souligné, les États-Unis « ne cherchent pas le conflit ».

Washington veut « des relations positives et productives avec la Chine » et souhaite « ouvrir des lignes de communication et de réduction des risques », a-t-il poursuivi. Mais « la Chine n’a pas le droit de faire des eaux internationales une zone d’exclusion pour son propre empire maritime ».

Il a énuméré une série de « mauvais comportements » en mer de Chine méridionale ces derniers mois, accusant l’armée chinoise d’avoir coulé un bateau de pêche vietnamien, de « harceler » des sociétés d’exploration pétrolières malaisiennes et d’avoir escorté des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive de l’Indonésie.

Les États-Unis rejettent depuis longtemps les revendications de la Chine sur la quasi-totalité des îlots et récifs de la mer de Chine méridionale face aux pays riverains (Malaisie, Vietnam, Philippines, Bruneï).

Mais l’administration américaine multiplie les pressions sur le régime chinois depuis l’imposition fin juin par Pékin d’une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong.