(NORTH BRUNSWICK, New Jersey) Un homme a tué par balle le fils de 20 ans d’une juge fédérale, dans le New Jersey, et a blessé également par balle son mari dimanche au domicile familial, a déclaré le juge de district en chef du New Jersey.

d'après Associated Press

Les coups de feu ont retenti à North-Brunswick, où habite la juge de district Esther Salas. Son fils Daniel a été tué, a déclaré la juge de district en chef Freda Wolfson à l’Associated Press. Le mari de la juge Salas, l’avocat de la défense Mark Anderl, 63 ans, a été blessé, a déclaré Mme Wolfson.

Le tireur s’est fait passer pour un chauffeur-livreur de FedEx, selon un responsable judiciaire qui n’était pas autorisé à commenter et a parlé anonymement à l’AP. Esther Salas était au sous-sol de la résidence au moment de l’attaque et elle n’est pas blessée.

L’agresseur n’a pas été appréhendé, a déclaré le responsable. Le FBI a tweeté dimanche soir qu’il cherchait un suspect.

La juge Salas, 51 ans, qui siège à Newark, a été nommée par le président Barack Obama et confirmée par le Sénat en 2011. Elle est devenue ainsi la première américaine hispanique a être nommée dans cette fonction. Auparavant, elle a exercé d’autres fonctions dans la magistrature du New Jersey.

Elle a présidé notamment à une affaire de fraude impliquant les acteurs de télé-réalité Teresa et Joe Giudice.

En 2017, elle a interdit aux procureurs fédéraux de demander la peine de mort contre un chef de gang présumé inculpé de plusieurs assassinats à Newark, jugeant que la déficience intellectuelle de l’homme le rendait inéligible à la peine capitale. Salas a ensuite condamné l’homme à 45 ans de prison.

Le sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, qui a soutenu la nomination de Salas comme juge fédérale, a déclaré dimanche soir : « Mes prières vont au juge Salas et à sa famille, et que les responsables de cet acte horrible soient rapidement appréhendés et traduits en justice ».

Dans un communiqué, le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a qualifié la fusillade d’« acte insensé » et a déclaré que « cette tragédie est notre dernier rappel que la violence armée reste une crise dans notre pays et que notre travail pour rendre chaque communauté plus sûre n’est pas terminé. »