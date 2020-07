Beignets et torches de nouveau autorisés pour chasser ours et loups en Alaska

(Los Angeles) Appâter les ours à l’aide de beignets, utiliser des lampes-torches pour aveugler et tirer des louves et leurs petits dans leur tanière : une nouvelle loi fédérale entre en vigueur jeudi en Alaska pour rétablir des pratiques très controversées, proscrites en 2015 par le gouvernement Obama.