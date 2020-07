(New York) Une cour d’appel de New York a autorisé mercredi un éditeur à distribuer un livre révélateur sur Donald Trump écrit par la nièce du président.

Larry Neumeister

Associated Press

Le frère du président, Robert Trump, avait saisi un tribunal pour empêcher la parution de l’ouvrage.

La Division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York a déclaré qu’elle levait la contrainte qu’un juge avait imposée à l’éditeur Simon & Schuster un jour plus tôt et qui aurait bloqué la distribution de Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man.

Bien que le livre devait être publié le 28 juillet, Simon & Schuster a déclaré que des milliers d’exemplaires du premier tirage de 75 000 exemplaires du livre avaient déjà été envoyés aux librairies et à d’autres magasins.

La décision d’appel, cependant, a laissé en place des restrictions contre Mary Trump, l’auteur du livre et nièce du président, après que le frère du président ait déclaré dans des documents judiciaires qu’elle faisait partie d’un accord entre les membres de la famille de ne pas écrire sur leurs relations sans autorisation.

Le frère du président, Robert Trump, avait poursuivi Mary Trump pour bloquer la publication. Un courriel demandant des commentaires a été envoyé mercredi à l’avocat de Robert Trump.

La décision d’appel empêche Mary Trump et n’importe lequel de ses agents de distribuer le livre, mais le tribunal a clairement indiqué qu’il ne considérait pas l’éditeur comme un agent, bien que cette question puisse être tranchée dans une procédure ultérieure devant une juridiction inférieure.

« Les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour que cette Cour puisse déterminer si le demandeur est susceptible de réussir à prouver cette affrimation », a déclaré la cour d’appel.

Dans un communiqué, l’éditeur Simon et Schuster a déclaré qu’ils étaient satisfaits de la décision, qui laisserait Mary Trump raconter son histoire. L’éditeur a déclaré que le livre était « d’un grand intérêt et d’une grande importance dans le dialogue national qui mérite pleinement d’être publié au profit du public américain ».