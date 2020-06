Un allié de Trump remanie la direction des médias publics américains

(Washington) Un allié du président Donald Trump a complètement remanié la direction des médias publics américains comme Voice of America ou Radio Free Europe, faisant craindre une politisation de l’information diffusée sur ces radios et chaînes de télévision créées pour promouvoir les idéaux de la liberté et de la démocratie dans le monde.