(Atlanta) Pendant un instant, Rayshard Brooks discute de façon coopérative avec la police d’Atlanta, affirmant qu’il a bu quelques verres pour fêter l’anniversaire de sa fille tout en acceptant de faire un test d’alcoolémie.

Russ Bynum And Brynn Anderson

Associated Press

L’instant d’après, il se débat au sol et lutte pour s’approprier l’arme à impulsion électrique d’un policier. Ensuite Rayshard Brooks prend l’arme et tente de s’enfuir.

Quelques secondes plus tard, trois coups de feu retentissent et Rayshard Brooks tombe, blessé mortellement.

Une vidéo de la police d’Atlanta a été publiée dimanche montrant un contrôle de sobriété apparemment routinier à l’extérieur d’un restaurant Wendy’s qui a rapidement échappé à tout contrôle, se terminant par des coups de feu.

Le meurtre de l’homme noir de 27 ans lors d’une rencontre avec deux officiers blancs vendredi soir a ravivé les manifestations à Atlanta et a provoqué la démission de la cheffe de police.

La police a déclaré dimanche que le département avait renvoyé l’officier Garrett Rolfe, qui a tiré les coups de feu mortels, et que l’officier Devin Brosnan avait été muté à des tâches administratives. Garett Rolfe travaillait pour le département depuis octobre 2013 et Brosnan, depuis septembre 2018.

Pendant ce temps, les autorités ont annoncé une récompense de 10 000 $ pour les informations qui permettraient d’identifier les responsables de l’incendie du restaurant Wendy’s, l’endroit où Rayshard Brooks est mort dans un stationnement. Les flammes ont détruit le restaurant tard samedi après que les manifestations se soient envenimées. Les manifestations ont provoqué 36 arrestations.

Les images des caméras corporelles des deux policiers et des tableaux de bord de leur voiture de patrouille montrent que l’interrogation de Rayshard Brooks a duré plus de 40 minutes. Les discussions étaient pacifiques, mais l’altercation physique a éclaté lorsque les policiers ont tenté de menotter Rayshard Brooks.

Andy Harvey, chef de la police d’Ennis, au Texas, auteur de livres et développeur d’une formation sur la police de proximité, a déclaré que de tels moments pouvaient se transformer en une fraction de seconde.

« Le moment où vous mettez la main sur une personne, c’est un moment ou cette personne peut décider de se conformer ou alors de résister », a déclaré Andy Harvey. « C’est ce qui s’est passé à Atlanta. »

Le Georgia Bureau of Investigation présentera les résultats de son enquête aux procureurs. Le procureur du district de Fulton, Paul Howard, a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il espérait parvenir à une décision en milieu de semaine sur la possibilité de porter des accusations contre les policiers.

Vendredi soir, les policiers avaient été appelés après une plainte pour un conducteur endormi, dont le véhicule bloquait le service à l’auto pour les commandes à emporter.

Devin Brosnan est arrivé le premier sur les lieux et il a trouvé Rayshard Brooks seul dans la voiture, apparemment endormi. Rayshard Brooks a accepté de déplacer sa voiture, il a montré son permis, et Garrett Rolfe est arrivé quelques minutes plus tard pour effectuer un test d’alcoolémie.

« Je sais que vous faites juste votre travail », peut-on entendre Rayshard Brooks dans une des vidéos après avoir consenti à un test d’alcoolémie. Il mentionne l’anniversaire de sa fille et dit : « Je viens de prendre quelques verres, c’est tout. »

Garett Rolfe ne mentionne pas à Rayshard Brooks le résultat du test, bien que sa caméra corporelle enregistre un résultat de 0,108-supérieure à la teneur en alcool dans le sang de 0,08 gramme, qui correspond à la limite en Géorgie.

« Très bien, je pense que vous avez trop bu pour conduire », dit Garett Rolfe à Rayshard Brooks. « Mettez vos mains derrière votre dos. »

La vidéo montre ensuite que chaque officier saisit l’un des poignets de Rayshard Brooks alors que Garett Rolfe essaie de le menotter. Rayshard Brooks essaie alors de s’enfuir et les policiers l’emmènent au sol.

« Cesser de vous battre ! » crie un officier.

L’une des caméras du tableau de bord a enregistré la bagarre. Alors que Rayshard Brooks se débat pour se lever, Devin Brosnan presse l’arme à impulsion électrique sur sa jambe et menace de l’utiliser. Rayshard Brooks attrape l’arme du policier. Il se lève, le pistolet à décharge électrique à la main, et il se met à courir.

Garett Rolfe tire avec son pistolet à impulsion électrique et un cri peut être entendu au-dessus du crépitement électrique de l’arme. Devin Rolfe court après Rayshard Brooks, et quelques secondes plus tard, trois coups de feu retentissent.

Les caméras corporelles des deux officiers tombent au sol pendant l’altercation, et aucune des quatre caméras de police n’a capturé les coups de feu. Des images diffusées par une caméra de sécurité du restaurant Wendy’s montrent Garett Brooks se tourner et pointer un objet dans sa main vers l’un des officiers qui marche derrière lui. L’officier sort son arme et tire.

« Alors que je le poursuivais, il s’est retourné et a commencé à me tirer dessus », a déclaré Garett Rolfe à un superviseur lors d’une conversation enregistrée par une caméra. « Il m’a certainement tiré dessus au moins une fois. »

La porte-parole du Georgia Bureau of Investigation, Nelly Miles, a déclaré dimanche qu’elle ne pouvait pas confirmer si Rayshard Brooks avait tiré avec le pistolet à décharge électrique.

La mairesse d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a déclaré « qu’elle ne croyait pas que l’usage de la force létale était nécessaire » lors de cette opération.

La cheffe de la police, Erika Shields, qui a rejoint le département en tant qu’officière de police en 1995, a démissionné.