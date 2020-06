COVID-19 aux États-Unis: la première vague qui n’en finit pas

(Washington) D’un bout à l’autre des États-Unis, plus d’une douzaine d’États enregistrent en ce moment leur plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, mais Donald Trump et de nombreux responsables locaux refusent tout alarmisme et excluent un nouveau confinement.