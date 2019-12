L’année Trump en 12 histoires

Impossible de passer à côté : la procédure de destitution dont Donald Trump fait l’objet est à la fois le plus récent et le plus important événement politique de 2019 aux États-Unis. Mais en raison du rythme accéléré et étourdissant des réseaux sociaux et des actions présidentielles, il est facile d’oublier ce qui s’est passé il y a deux ou trois mois dans la vie publique de l’occupant de la Maison-Blanche. Voici donc, pour rafraîchir la mémoire, une revue mensuelle (et arbitraire) de l’année Trump.