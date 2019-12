Trump formellement accusé: une tache indélébile

(New York) C’était une journée triste pour les États-Unis. Sur ce point, et seulement sur ce point, les démocrates et les républicains se sont entendus mercredi dans l’hémicycle de la Chambre des représentants. Pour le reste, ils ont débattu et voté la mise en accusation d’un président des États-Unis la plus partisane de l’histoire depuis celle d’Andrew Johnson, en 1868.